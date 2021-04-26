Объем выдачи ипотечных кредитов в Казахстане растет

Рынок ипотечного кредитования – один из драйверов роста казахстанского банковского сектора. Объем выданных займов в феврале 2021 г. повысился на 17,6% относительно января — это является наибольшим темпом увеличения лишь за последние полгода. Просрочка платежей снижается 7 месяцев подряд. В 13 из 17 регионов она не превышает 7,1%, в 8 из них составляет менее 4,2%. Это наталкивает на мысль, что в скором времени можно справедливо ожидать нового витка в развитии кредитования жилья и, соответственно, роста спроса на недвижимость, передает zakon.kz.

За данными, которые свидетельствуют о возрастающей потребности казахстанцев в покупке заветных квадратных метров, далеко ходить не надо. По данным Бюро национальной статистики, количество сделок реализации жилья за 3 месяца (январь-март 2021 года) по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 74,2%. В частности, в Алматы продано 5 811 квартир. В Нур-Султане - 6 524 объекта недвижимости, основная доля которой пришлась на многоэтажные дома.

Немалый стимул к увеличению спроса на рынке "первички" дала предоставленная казахстанцам возможность снимать часть пенсионных накоплений из ЕНПФ на решение жилищных вопросов.

Самые правильные вложения – это инвестиции в жилье

В Казахстане население стремительно молодеет, кроме того, жители нашей страны справедливо считают недвижимость хорошим средством для инвестиции своих денег. Интерес людей высок, и этот факт неоспорим. Но может ли рынок удовлетворить спрос?

В 2019 году вложения в жилищное строительство увеличились более чем на 20%, а количество вводимых в эксплуатацию ЖК - на 11,5%. В "пандемический" 2020-й объем инвестиций сократился. Государство сохранило и даже расширило существующие программы социального кредитования, запустив новый проект по обеспечению кредитным жильем – "5 - 10 – 20".

По концепции, это было важным, стратегическим решением в условиях нынешнего кризиса, что должно плодотворно сказаться на экономике, поскольку будет являться хорошим толчком для строительной индустрии, обеспечит работой людей и станет большим плюсом для потребителей.

Выгодные ипотечные программы от застройщиков

Свою лепту в решение квартирного вопроса вносят и сами девелоперы. На первый взгляд кажется, что новое жилье – непозволительная роскошь, но это миф. Благодаря специальным предложениям казахстанцы могут уже сейчас стать владельцами своей квартиры в новостройке, не имея в наличии больших накоплений. К примеру, BI Group предлагает приобрести удобную просторную недвижимость в своих домах в рассрочку, с минимальным первоначальным взносом от 50%. Остаток суммы клиент оплачивает ежемесячно либо ежеквартально до окончания строительно-монтажных работ. Подтверждение о пенсионных отчислениях и справка с места работы не требуется. Также у холдинга есть следующие программы:

"Легкая рассрочка"

- Действует на проекты с вводом в эксплуатацию до 6 месяцев

- Первоначальный взнос 30%

- Ежемесячные платежи от 200 000 до 400 000 тг. в зависимости от количества комнат

- Остаток на момент акта ввода в эксплуатацию ЖК

Trade in

- клиент выбирает новую квартиру в одном из ЖК от BI Group и выставляет свою на продажу

- Отдел Trade in и собственное Агентство недвижимости помогает продать жилье клиента

- Выбранная новая квартира зафиксирована за клиентом на два месяца с фиксированной ценой

- Скидка в первый месяц 5% при полном погашении

Также на новенькую квартиру можно обменять автомобиль – покупатель предоставляет его в качестве взноса. Это совместный продукт двух партнеров - BI Group и Aster, его презентации прошла в середине апреля.

У BI Group есть несколько ипотечных программ.

- "Новая ипотека" с "Отбасы Банком" (первоначальный взнос 36%, ставка по ипотеке - до 7% годовых)

- "Особая ипотека" совместно со Сбербанком (первоначальный взнос - от 10%, ставка по ипотеке – от 0,1% годовых, срок займа до 15 лет)

- "Алтын Арман" с Алтын Банком (первоначальный взнос от 20%, ставка – от 0,1% годовых, срок кредитования - до 20 лет, сумма займа – до 175 млн тенге, без комиссии)

- Онлайн-ипотека "Золотая рассрочка" с Алтын Банком (онлайн оформление, возможность бесплатного бронирования квартиры на 3 дня с фиксацией цены и продлением после одобрения на 10 дней, первоначальный взнос от 30%, ставка – от 0,1% годовых, срок кредитования - до 20 лет, сумма займа – до 35 млн тенге, без комиссии, без дополнительного залога при обязательном наличии ДДУ).

Как мы видим, купить квартиру сегодня вполне реально, а потому ждать только социальное жилье или наследство не обязательно, можно начать действовать уже сейчас и жить в своей квартире.

Подготовил Альберт Ахметов