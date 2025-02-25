В Казахстане упал объем выдачи кредитов физлицам: сильнее снизились ипотека и автокредиты

Что изменилось в кредитовании физических лиц и бизнеса в первом месяце 2025 года, в материале Zakon.kz.

Общие объемы выдач кредитов физическим лицам в январе 2025 года упали на 15,8% по сравнению с декабрем 2024-го. При этом более существенное снижение фиксируется по объему выдачи ипотеки: −44% в месячном выражении к высокой базе декабря, такими данными поделились в Первом кредитном бюро.

"Год к году, однако, показатель возрос, и сейчас в целом оказался ближе к тем уровням, что наблюдались до всплеска, который фиксировался во втором полугодии 2024-го. Общий объем ипотечного портфеля на 1 февраля, к слову, приблизился к 6,7 трлн тенге". ПКБ

Объемы автокредитования также снизились на 46% по сравнению с предыдущим месяцем, до 125,9 млрд тенге.

Фото: DataHub

Аналитики полагают, что падение отчасти можно объяснить тем, что в декабре значения были повышенными по сравнению с другими месяцами 2024 года. Подчеркивается, что в годовом выражении снижение объемов выдач не столь заметное – номинально меньше 4%.

Фото: DataHub

Стоит отметить, что объемы выдач беззалоговых потребкредитов в январе составили 868,4 млрд тенге, практически не изменившись по сравнению с декабрем. В то же время средняя сумма на контракт за месяц упала на 12%. По оценкам бюро, в номинальном выражении это самое низкое значение с декабря 2022 года, а с учетом инфляции – с начала 2022–го.

Кредитование бизнеса

Общая сумма выдач юридическим лицам и ИП составила 1,1 трлн тенге. Это также на 56% ниже, чем было в декабре, когда объемы были традиционно повышенными, отмечается в сообщении бюро. В годовом выражении суммы без поправки на инфляцию практически не изменились (+1%).

Фото: DataHub

Основная сумма выдач приходится на юридические лица: чуть более 1 трлн, номинально это на 57% меньше, чем в декабре 2024 года. Объемы кредитования ИП составили около 100 млрд. Это вполовину меньше, чем в прошлом месяце, и на 12% ниже, чем в том же месяце годом ранее (без учета инфляции).

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