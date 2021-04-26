В чем обвиняют экс-главу СК "Фармация"

В Есильском суде Нур-Султана началось первое судебное заседание по делу бывшего главы "СК-Фармация" Берика Шарипа, передает корреспондент zakon.kz

Судья Канат Дуйсембиев сообщил, что уголовное дело в отношении Берика Шарипа рассматривается по статье 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) ч4 п3 и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) ч2.

9 апреля следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщал, что в антикоррупционной службе завершили расследование по уголовному делу в отношении экс-главы ТОО "СК Фармация".

В январе сообщалось, что бывшего руководителя "СК-Фармация" Берика Шарипа изначально обвиняли в злоупотреблении должностными обязанностями, но позже дело переквалифицировано по статье о халатности.

14 августа 2020 года с санкции суда Берик Шарип заключен под стражу.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан