Кто в лидерах и аутсайдерах экономического развития Павлодарской области?

Чиновники по стране подвели итоги первого квартала. На минувшей неделе по основным макроэкономическим индикаторам отчиталась Павлодарская область.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области Ирина Назарчук сообщила, что инвестиции в экономику региона там выросли почти на 20%. О том, как картина выглядит в разрезе городов и районов области, а также других показателях подробнее рассказали в управлении экономики и бюджетного планирования региона.

Что касается инвестиций, в "зеленой зоне", то есть показывают рост, 10 районов и два города Павлодарской области. В лидерах Актогайский, Павлодарский и Иртышский районы. Со значительным отрывом – где-то он достигает даже 4-х раз – в "красной зоне" находится только город Аксу.

Аксу в целом на отстающих позициях: зафиксировано снижение по четырем из шести показателей. Наряду с инвестициями это промышленность, строительство и розничная торговля. Чуть лучше положение – на один "красный" индикатор меньше – у Павлодара. В областном центре заметно просел ввод жилья. Оба акима, к слову, понесли дисциплинарную ответственность за недостижение показателей социально-экономического развития в первом квартале 2021 года. По оценке специалистов, у Павлодара еще есть возможность выправить ситуацию по двум индикаторам по итогам апреля, в Аксу же прогнозируется та же картина.

В целом по итогам первого квартала в Павлодарской области улучшились макроэкономические показатели.

Годовая инфляция замедлилась до 6,6%. Большинство отраслей реального сектора показали устойчивый рост. В результате темп роста краткосрочного экономического индикатора улучшился в пять раз. Инвестиции в основной капитал возросли на 19,2%, - сообщили в управлении.

Абсолютным лидером первого квартала, с ростом по всем шести пунктам, оказался район Аққулы. По пять положительных показателей у Экибастуза и 9-ти районов.