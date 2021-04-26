Тимати назвал Дубаи казахстанским Мойынкумом

Знаменитый российский рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) пошутил в своем Instagram. В геолокации к видео с проекта "Холостяк", в котором он принимает участие, он упомянул казахстанскую пустыню Мойынкум в Алматинской области, хотя на самом деле съемки проекта проходят в Дубаи (ОАЭ), передает zakon.kz.

В минувший уик-энд в эфире ТНТ показали 7-й эпизод шоу "Холостяк", где Тимати является главным героем, за его сердце борются красавицы со всего мира. В этом эпизоде Тимати отправился на свидание сразу с тремя участницами. Он покатал девушек на большой скорости по пустыне. Дело было в Дубае, где и проходят съемки "Холостяка".

Мы в пустыне. Это будет интересное свидание. Скоростное, жаркое. Вот это настоящие Дубаи, в общем, - сказал Тимати.

Однако, в своем Instagram Тимати решил пошутить. Он выложил видео, где он катается с участницами "Холостяка" по пустыне в Дубае во время свидания, но геолокацию поставил как "Пустыня Мойынкум (Алматинская область)".

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Судя по комментариям, не все казахстанцы поняли, что это шутка.

"Геолокация огонь", – прокомментировал пользователь xeniya050.

"Тот момент, когда ты с Мойынкума", – добавил пользователь _saa_zzt.

Интереснее всего, что в ситуации с происхождением этого видео не разобрались не только некоторые пользователи Instagram, но и одно казахстанское СМИ, которое утверждает, что Тимати отдохнул в казахстанской пустыне.

Альберт Ахметов