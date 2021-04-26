Нового акима назначили в Шахтинске

Акимом Шахтинска стал Аскербек Халтонов, до этого работавший руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

По данным акимата Карагандинской области, на этом посту он сменил Сержана Аймакова, возглавлявшего город около шести лет.

В Шахтинске состоялась внеочередная сессия городского маслихата с участием акима области Жениса Касымбека. Депутаты единогласно одобрили представленную кандидатуру.

Глава региона представил активу нового акима города. Он поблагодарил Сержана Аймакова за проделанную работу и вновь назначенному руководителю поставил задачи по социально-экономическому развитию Шахтинска, - говорится в сообщении.

Аскербек Халтонов трудовую деятельность начал в АО "Караганды жолдары", был дорожным рабочим, затем работал мастером, главным инженером, заместителем начальника.

В апреле 2005 года пришел на госслужбу. Трудился в областном управлении при министерстве транспорта и коммуникаций.

Затем был переведен в аппарат акима области, где возглавлял отдел строительства, связи и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Был заместителем акима Октябрьского района города Караганды.

С июля 2017 года по настоящее время работал руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.