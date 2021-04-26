Как можно узаконить авто из Абхазии и Южной Осетии в Казахстане

Казахстанцы интересуются возможностями приобретения автомобилей, ввезенных из Абхазии и Южной Осетии. В Комитете государственных доходов ответили на вопрос, можно ли узаконить приобретение автомобиля для эксплуатации на территории нашей страны, передает zakon.kz.

В КГД отметили, что такие автомобили временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС через российские пункты пропуска, по своему статусу они являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем.

Документом, подтверждающим временный ввоз, является таможенная декларация транспортного средства (ТДТС), если владельцем транспортного средства является юридическое лицо Абхазии, Южной Осетии или пассажирская таможенная декларация (ПТД), если владельцем транспортного средства являются физические лица-резиденты этих республик, - предупредили в КГД.

Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 ТК ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, то есть лица, осуществившего ввоз.

Вместе с тем, на сегодня сложилась практика, когда в период нахождения на таможенной территории ЕАЭС временно ввезенные автомобили из Абхазии и Южной Осетии в нарушение ограничений, установленных законом, реализуются по доверенности (с правом владения, распоряжения или отчуждения).

При этом в действиях этих лиц усматриваются признаки уголовного либо административного правонарушения, в зависимости от суммы нанесенного ущерба государства.

В этой связи КГД МФ РК доводит до сведения всех граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, стоящие на регистрационном учете Республик Абхазии и Южной Осетии, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов, - сообщили в КГД.