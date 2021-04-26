Улицу Победы переименуют в Каскелене

26 апреля 2021, 15:13
Фото: satu.kz

В Карасайском районе Алматинской области подготовлен проект постановления акимата "О наименовании и переименовании составных частей города Каскелен", передает zakon.kz.

В частности, говорится, что улицу Победы переименуют в улицу Аубая Байғазиева.

Также будут переименованы улицы: Зауыт в улицу Өміртай Өмірбеков, Каракия в улицу Атамекен, переулок Баку в переулок Алшалы.

Кроме того, получат названия составные части города.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 мая.

Отметим, что никакой информации об Аубае Байғазиеве в google нет.


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