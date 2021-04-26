Ребенок остался без пальца на горке в Нур-Султане

В Нур-Султане четырехлетний малыш остался без пальца, сообщает zakon.kz.

Информация об инциденте появилась на странице @zhaloby_astana.

В районе Лесозавода настолько качественная и новомодная детская площадка, что малышам, простите, пальцы срезает... - говорится в сообщении к видео.

По данным Управления здравоохранения столицы, это произошло 25 апреля.

Со слов матери, во время катания на горке прищемил палец. Произошла ампутация второго пальца концевой фаланги на левой руке. На уровне травматологического пункта выполнена первично-хирургическая обработка раны, сформирована культя, наложен гипс. Ребенок отпущен на амбулаторное лечение, - уточнили в ведомстве.

Медики добавили, что районным акиматом Байконыр семье ребенка будет оказана вся необходимая медицинская и материальная помощь.

Горка демонтирована и вывезена с территории, - отметили в пресс-службе.

Не так давно в Алматы на мальчика упали футбольные ворота, которые не были закреплены и забетонированы.

В полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК.