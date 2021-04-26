Откуда взялась традиция красить яйца на Пасху: все о последней неделе поста

Православные всего мира готовятся к одному из главных праздников - Пасхе. Казахстанцам он полюбился, и потому красят куриные яйца и угощают куличами друг друга подавляющее большинство жителей нашей страны вне зависимости от вероисповедания. Корреспондент zakon.kz попытался разобраться, откуда пошла эта традиция и в чем особенность последней недели поста перед Пасхой у православных.

Великий пост православных христиан заканчивается. Ему на смену приходит куда более строгий период Страстной седмицы. Последние дни перед Пасхой посвящены последним земным дням Иисуса Христа. Все эти дни церковь приглашает верующих встретить "начатки страстей Господних". Духовно последовать за Христом в Иерусалим, посетить Тайную вечерю, быть преданным одним из учеников, "сораспяться" с Ним, чтобы воскреснуть для новой жизни.

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Астрономические расчеты помогают установить точную дату празднования Пасхи более чем две тысячи лет назад – 3 апреля 33 года н.э. (по Григорианскому календарю). Накануне группа из 13 путников вместе с потоком паломников приближалась к Иерусалиму. То Иисус вел двенадцать учеников в столицу Древнего Израиля.

Ни для него, ни для апостолов не было тайной намерение Синедриона схватить его, судить и казнить. К тому времени Иисус мог позвать с собой тысячи последователей, которые бы обеспечили безопасность всей группе. Но важно понимать, что Иисус не стремился избежать предначертанного, а сознательно шел на Голгофу.

В окрестности Иерусалима, Вифанию, апостолы и Учитель прибыли 28 марта (или поздним вечером 27-го: в то время в Иудее началом дня считали не восход, а предшествующий закат; шаббат так же начинался не субботним утром, а вечером пятницы).

Иисус с учениками остановились на ночлег где-то в окрестностях дома ранее знакомого им праведного Лазаря и сестер его, Марфы и Марии. Оказалось, что к тому времени Лазарь четыре дня, как скончался (о чем Иисусу было известно). Чтобы укрепить веру учеников и скорбящих по Лазарю иудеев, Иисус повелел открыть пещеру, где тот был погребен, и помолился Господу о воскрешении его. После чего бывшие там увидели, как воскресший Лазарь покидает склеп. Многие тогда уверовали. Фарисеи доложили об этом первосвященнику, после чего тот укрепился в решении казнить Иисуса.

Между тем ученики и Учитель оставались в компании Лазаря, его сестер и других людей, и ужинали. Мария взяла драгоценное миро (ароматическое масло), помазала уставшие от дороги ноги Иисуса и отерла их своими волосами.

В память о тех событиях церковь отмечает Лазареву субботу. В этот день пост смягчается и можно есть рыбью икру.

В воскресенье, 29 марта, Иисус торжественно въезжает в Иерусалим, как и написано в ветхозаветном пророчестве. Его появление в городе получилось торжественным: апостолы и жители встречают Иисуса как царя, держат в руках пальмовые ветки, восклицая, "Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!"

На крики и овации приходит кто-то из раввинов-фарисеев и требует, чтобы Иисус запретил своим ученикам выкрикивать такие слова. На что Иисус отвечает: "Если они умолкнут, камни возопиют".

В традиции православной церкви этот день именуют Вербным воскресеньем, а символом пальмовых ветвей и самого праздника выполняют веточки вербы – одного из первых весенних кустарников, который распускается соцветиями, напоминающими белые мягкие шарики из меха.

Однако день клонится к закату, и Иисус вместе с апостолами возвращается ночевать в Вифанию.

В следующие дни недели (называются Страстная седмица) Иисус каждый день посещает город и проповедует в храме перед паломниками. Ключевая тема проповеди - близость Судного Дня и угроза природных катаклизмов, которые должны обрушиться на жителей города в его преддверии. Каждый последующий день носит название Великого и сопряжен с ключевыми событиями.

Так, наблюдая восторженный прием в Иерихоне и Иерусалиме, апостолы ждут воцарения Иисуса. Близится праздник освобождения Израиля из египетского плена. Сестра Лазаря в среду (которую впоследствии назвали Великой) умащивает Его голову, в чем ближнее окружение видит своего рода помазание на царство. Однако сам Иисус говорит, что "Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению".

Несмотря на пророчества Иисуса о смерти, апостолы не хотят слышать их и ждут его прихода к власти. Кроме того, они видят в нем Богочеловека и его возможности. Поэтому, вероятно, надеются, что Иисус устроит все как-то иначе. Апостол Петр пытается отговорить Его исполнять собственное предсказание о казни.

В этот же день, среду, один из апостолов Иуда Искариот предлагает страже в обмен на небольшую сумму привести Иисуса в условное место, где его и должны схватить.

Великий четверг среди дней Страстной седмицы занимает особое место. В этот день Иисус поручает ученикам найти потайную комнату, чтобы вместе отпраздновать Пасху, и собирает их на Тайную вечерю, в ходе которой делит меж собравшимися хлеб, говоря: "Приимите, ядите; сие есть Тело Мое". Затем, взяв чашу, подает им, чтобы пили, и говорит: "Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая". Из этого следует установление Таинства Евхаристии, совершаемое церковью и верующими – Святое Причастие хлебом и вином – святынями, которые являются телом и кровью Христовой.

Уже ночью ученики вместе с Иисусом отправляются на гору Элеон, где их окружает предупрежденная Иудой стража. Стражники не знают, кого они должны схватить. Иуда говорит им, что это будет тот, кого он поцелует.

Самым скорбным днем всего церковного года является Великая пятница – день скорого суда, распятия Спасителя на Кресте вместе с двумя преступниками, Его страдания и смерть.

Во время распятия Христос молился Богу Отцу за Своих мучителей, говоря: "Отче! Прости им, ибо не ведают, что делают". Шесть долгих часов Господь страдал на Кресте, страданиями искупая человечество от грехов. С того времени христиане не приносят кровавых жертв, не убивают в качестве жертвы животных. Воздержание в пост от животной пищи, для приготовления которой требуется пролить кровь животных, связана именно с этим.

В Великую субботу уверовавшие во Христа и Его ученики готовились к погребальным процедурам. По прошествии субботы, с наступлением ночи и следующих суток Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Саломия принесли к пещере, где ранее положили тело Иисуса, ароматные масла, чтобы помазать Его. Но обнаружили, что камень, прикрывавший вход, сдвинут, а вход отворен.

Внутри они обнаружили, что в склепе нет тела Иисуса. Но увидели сидящего на правой стороне юношу в белых одеждах, что их испугало. Юноша сказал им: "Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь". Но женщины испугались и убежали, никому не сказав об увиденном.

Фото - АПН

Первой Христос посетил Марию Магдалину, после чего она пошла и возвестила рыдающим и скорбящим апостолам, что Он жив и она видела Его.

Позже, уже равноапостольная и святая Мария Магдалина, проповедуя в Риме, преподнесла императору Тиберию куриное яйцо, воскликнув: "Христос Воскрес!". В ответ на это римский император возразил, что скорее куриное яйцо станет красным, чем он поверит в то, что кому-либо из живущих на Земле доступна способность воскресения. После этих слов на глазах у собравшихся преподнесенное Магдалиной куриное яйцо стало красным.

Так в традицию празднования Пасхи и Воскресения Христова вошло окрашивание яиц в красный и другие цвета. Здесь также можно обнаружить и такую аналогию: куриное яйцо символизирует рождение новой жизни. Спаситель же своей смертью на Кресте искупил грехи всего человечества и подарил новую жизнь. Скорлупа куриного яйца символизирует гроб, в котором скрыта жизнь вечная, а красный цвет — пролитую Иисусом Христом кровь.

Ранним Пасхальным утром освященные в храме яйца, куличи и другая пища становятся первой трапезой верующих после длительного и сложного Великого поста, предшествующего Светлому Христову Воскресению.

Подготовил Альберт Ахметов