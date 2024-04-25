Как красить яйца на Пасху: 7 классических и дизайнерских способов

Праздник православной Пасхи отмечается в 2024 году - 5 мая. Обязательное угощение на трапезе – крашенные яйца. Zakon.kz собрал рецепты окрашивания яиц на любой вкус: от использования натуральный красителей из куркумы и свеклы до современных декораторских приемов.

7 отличных способов окрашивания яиц на праздник Пасхи

Общее правило. Яйца под покраску варят вкрутую – от 10 до 12 минут после закипания воды. Это необходимо для увеличения срока хранения, а так же веселой забавы детей, которые любят "биться" краешками яиц. Предварительно нужно сварить яйца только для тех рецептов, где используются необычные или дизайнерские приемы оформления. Есть еще несколько секретов, чтобы скорлупа осталась при длительной варке целой.

Как сохранить скорлупу яйца при варке целой 1. Если яйца находились в холодильнике, то их нужно достать заранее, чтобы они приобрели комнатную температуру. В противном случае скорлупа от разницы температур треснет. 2. Добавьте в воды для варки 1 чайную ложку соли. 3. Яйца нужно варить в слабо кипящей воде.

Какие пищевые красители разрешено использовать

Для варки яиц разрешено использовать целый ряд пищевых красителей.

Пищевые красители с наименованиями: Е122, Е163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102. Эти сведения обозначены на упаковке.

Как красить яйца сухими пищевыми красителями

Существуют особенности в подготовке к окрашиванию яиц сухими пищевыми красителями. Предварительно сварите яйца вкрутую. Для того, чтобы краска легла ровно и была яркой, необходимо отдельно смешать воду со столовым уксусом (9%). Пропорция: 1 ст. ложка уксуса на 1 стакан воды.

Важно. Для окрашивания яиц не стоит использовать эмалированную посуду, так как она окрасится.

Готовый раствор с уксусом вылить в емкость с теплой водой, высыпать туда пищевой краситель и размешать до полного растворения. Сложить аккуратно горячие яйца, чтобы вода их полностью закрывала, и подержать в красителе от 5 до 10 минут. Количество пищевого красителя, необходимого для получения нужного цвета, указано на упаковке. Насыщенность цвета зависит от производителя, обычно его можно поправить, увеличив количество порошка для окрашивания.

Когда яйца окрасятся, аккуратно достаньте их, выложите на салфетку и обсушите. Для того, чтобы яйца имели красивый блеск, оботрите их растительным маслом.





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Как красить яйца луковой шелухой

Самый популярный и безопасный способ окрашивания яиц, так как луковая шелуха содержит антибактериальные вещества. Общее правило – чем больше луковой шелухи, тем темнее и насыщеннее будет цвет у скорлупы. Палитра: от светло-коричневого до шоколадно-коричневого.

Важно. Для окрашивания луковой шелухой действует то же правило, что и сухими пищевыми красителями. Не стоит использовать эмалированную посуду, она окраситься. Кастрюли или ковши из нержавейки придется после использования почистить с содой или уксусом.

Стандартный вариант: на 10 яиц понадобиться шелуха с 10-12 больших луковиц. Налейте в кастрюлю теплой воды, и сложите туда луковую шелуху. Сверху положите яйца, постарайтесь разложить их так, чтобы они были равномерно покрыты снизу и сверху шелухой. Поставьте кастрюлю на огонь и варите в слабо кипящей воде 15-20 минут. Затем достаньте аккуратно яйца, обсушите салфеткой и обмажьте для блеска растительным маслом.

Второй способ варки яиц с луковой шелухой

Сложить в кастрюлю только луковую шелуху и варить ее на среднем огне 40 минут. Затем воду с шелухой остудить, вынуть оттуда шелуху и сложить яйца для варки. После этого варить яйца 15-20 минут. Этим способом окрас яиц получается более равномерным.

Как красить яйца куркумой

Яйца, окрашенные куркумой, имеют различные оттенки желтого цвета. Молотую куркуму насыпьте в кастрюлю и налейте воды из расчета: 2 ст. ложки куркумы на 1 литр воды. Если вы хотите получить ярко-желтый цвет у скорлупы, то увеличьте количество куркумы.

Поставьте полученную смесь на огонь и варите на слабом огне 20 минут. Остудите отвар, и добавьте в него 1 ст. ложку столового уксуса (9%), чтобы цвет получился более насыщенным. Аккуратно сложите яйца в кастрюли с полученным раствором и варите вкрутую 15-20 минут.

Второй способ окрашивания яиц куркумой

Приготовьте раствор куркумы с водой по первому рецепту, так же добавив в него столовый уксус. Отдельно сварите яйца вкрутую, и поместите их горячими в настойку с куркумой на 2 часа. После чего достаньте окрашенные яйца, обсушите салфеткой и оботрите растительным маслом для блеска.





Фото: freepik

Как красить яйца свеклой

От свеклы у скорлупы получаются оттенки от светло-розового до ярко-малинового.

Для приготовления натурального красителя нужно свеклу пропустить через соковыжималку, или натереть на крупной терке, чтобы можно было отжать сок. Сока свеклы потребуется много – жидкость должна полностью покрыть яйца. Для насыщенности цвета можно добавить 1 ст. ложку столового уксуса (9%). Яйца предварительно сварить вкрутую, и горячими поместите в свекольный краситель на 10 минут. В этом случае скорлупа приобретет светло-розовый цвет. Если хотите получить яркий малиновый цвет, то придется подержать яйца в красящем растворе дольше. Насыщенность цвета также зависит от самой скорлупы.

Праздничное декорирование пасхальных яиц

Современные способы праздничного оформления яиц отличаются от тех, которые были приняты еще лет 10 назад. Свою лепту в этот процесс вложили декораторы.

Как сделать яйцо-драпанку

Особый декораторский прием. Рисунок наноситься тонкой острой иглой техникой "царапанья" на заранее окрашенных яйцах.

Отварите и окрасьте яйца в темные насыщенные тона, например, с помощью луковой шелухи. Подготовьте рисунок, который хотите нанести. С помощью острой иглы или шила снимайте окраску до белой скорлупы по рисунку. К слову, вместо рисунка можно использовать орнамент.





Фото: freepik

Как сделать декупаж на яйце

В магазинах можно встретить готовый набор для праздничного оформления яиц в технике декупаж. Если такового нет, то можно сделать все самим. Вам понадобиться: сваренные вкрутую яйца, бумажные салфетки с красивыми рисунками, белок от сырого яйца, сухая кисть и ножницы.

Отделите от салфетки верхний слой с рисунком, и аккуратно вырежьте понравившийся вам узор. Аккуратно вырежьте его, и приложите к скорлупе, расправляя его по поверхности. Обмакните кисть в белок, и нанесите его поверх рисунка. В данном способе белок несет функцию пищевого клея. После высыхания, яйцо можно разместить на праздничной посуде.

Как можно декорировать крашенные яйца

Для декорирования вам понадобятся: окрашенные яйца, пищевой гель, наклейки, толстая шерстяная нить и прочие предметы, которыми вам захочется украсить скорлупу. Еще один дизайнерский способ оформления крашенный яиц на праздник Пасхи.