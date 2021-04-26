На Мальдивах отменяют ПЦР-тесты для привитых "Спутником V" туристов

Мальдивы отменяют ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов, сообщает zakon.kz.
Как отмечает "Федеральное агенство новостей", новые правила стали доступны с 20 апреля.
Въезд на Мальдивы станет свободным для людей, имеющих сертификат о вакцинации не только препаратом, одобренным ВОЗ, но и любым, одобренным компетентным органом страны, - отмечает издание.
По данным РИА Новости, сертификат о прививке должен быть переведен на английский язык, нотариально его заверять не нужно.
Для непривитых туристов правила остаются прежними: прибывшие должны предоставить результат анализа на коронавирус, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета, - говорится в сообщении.
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