На Мальдивах отменяют ПЦР-тесты для привитых "Спутником V" туристов

Мальдивы отменяют ПЦР-тесты для привитых российской вакциной туристов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Федеральное агенство новостей", новые правила стали доступны с 20 апреля.

Въезд на Мальдивы станет свободным для людей, имеющих сертификат о вакцинации не только препаратом, одобренным ВОЗ, но и любым, одобренным компетентным органом страны, - отмечает издание.

По данным РИА Новости, сертификат о прививке должен быть переведен на английский язык, нотариально его заверять не нужно.

Для непривитых туристов правила остаются прежними: прибывшие должны предоставить результат анализа на коронавирус, сделанный не ранее чем за 96 часов до прилета, - говорится в сообщении.