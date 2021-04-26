Гитарист из Самары поражает казахстанцев

Житель Самары по имени Иван играет на гитаре, поет казахские песни и снимает реакцию собеседников, передает zakon.kz.

Видеоролики с удивленными казахстанцами он публикует в Youtube.

Комментаторы из разных городов Казахстана оценили старания певца и пожелали ему успехов в творчестве. Один из пользователей попросил исполнить в следующий раз песню "Коронавирус, кет, кет, кет".

Другой пользователь посоветовал Ивану разучить другие, более серьезные песни.

Это все подростковый репертуар. Сразу скажу, что сбрасываю все твои видео с казахским песнями в Фейсбук. Судя по всему, другие тоже делятся твоими видео. Такими темпами скоро станешь знаменитым в Казахстане, - написал он.

Некоторые из комментаторов в шутку предложили дать Ивану звание народного артиста Казахстана.