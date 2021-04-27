Президент США нецензурно выругался во время выступления

Президент США Джо Байден случайно выругался во время выступления, сообщает zakon.kz со ссылкой на .

Байден, пытаясь произнести фразу "нацистские флаги", сделал ошибку в слове флаг ("flag"). В результате у президента вышло ругательство для обозначения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, - сообщил во вторник, 27 апреля, канал END GAME на YouTube.

Часть выступления, в которой Байден допустил ошибку, была посвящена проблеме приверженцев идеи о превосходстве белой расы и американцев, являющихся сторонниками нацистских идей.

Ранее президент США не смог выговорить фамилию российского лидера Владимира Путина с первого раза в ходе речи, посвященной отношениям между странами. Глава США заговорился и произнес что-то неразборчивое, похожее на "президент Клутин".