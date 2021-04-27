Ржавую воду с глиной вынуждены пить сельчане в СКО

Жители села Ташкентка в Северном Казахстане пьют воду из местных колодцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.
И хотя в селе есть водонапорная башня — покупать живительную влагу им не по карману. Как сообщили в телеканале, в регионе населенных пунктов с такой проблемой немало. Причем, по данным санврачей, грязную воду пьют в основном в поселках, где нет водопровода.
Пенсионерка Любовь Казанцева говорит, что в их селе такую воду пьют уже больше 15 лет.
Чтобы оценить качество живительной влаги, достаточно лишь посмотреть на стенки сосуда, - говорит женщина.
Недавно поставили водонапорную башню, но покупать воду дорого, а возить далеко. Единственным спасением остаются 2 колодца на всю деревню.
Вода ржавая, соленая здесь в колодцах, с глиной очень много, осадок сильный. Катастрофа здесь с водой. Пользовались вот только колодцами, ходили все в эти грязные колодцы, вода здесь вся стекла и талая и грязь и все, - жалуется Казанцева.
В прошлом году санврачи исследовали более 3 тысяч проб воды по всему Северному Казахстану. Почти 100 из них не соответствовали нормам. В основном превышены показатели по цветности, мутности, ржавчине, минерализации. Причем такую грязную воду люди пьют не из водопроводов, а из скважин и колодцев. Усугубляется ситуация во время паводка, говорят специалисты.
Обеспеченность населения СКО безопасной питьевой водой на данный момент составляет 88,3%. На контроле состоит 109 водопроводов и 475 объектов децентрализованного водоснабжения. В период паводка идет природное увеличение цветности, мутности, общей жесткости, сухого остатка. руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Гульнара Джаксылыкова
Добавить или убавить концентрацию реагентов, либо жидкого хлора, обеззараживаем. Несмотря на то, что мы увеличиваем дозу коагулянтов в паводковый период. Он работает вместе с взвесью и помогает вот этой грязи сесть на дно и дальше идет чистая вода. Остаточного алюминия здесь уже практически нет, - отметила заведующая лабораторией ТОО "Кызылжар су" Вереника Яковлева.
Стоит отметить, что из 640 населенных пунктов Северо-Казахстанской области почти в половине нет центрального водопровода. В акимате говорят, ситуацию потихоньку исправляют. В этом году обещают подключить к водоснабжению больше трех тысяч домов.
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