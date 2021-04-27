Семья иностранцев насмерть отравилась неизвестным веществом в Шымкенте

В Шымкенте семья из Узбекистана отравилась неизвестным веществом, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

36-летняя женщина погибла на месте. Двое детей в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Как сообщили в Департаменте по ЧС, гости приехали в город на поезде и сняли комнату в хостеле. Утром почувствовали недомогание.

В помещении, где остановились иностранцы, специалисты обнаружили водонагреватель, установленный с нарушениями. Второй возможной причиной трагедии могло стать пищевое отравление. Известно, что перед смертью женщина ела баклажаны. Образцы еды уже проверяют в лаборатории.

Граждане республики Узбекистан прибыли на поезде и поселились в данный хостел и с ними вместе данная гражданка 1985 года рождения, с ней было двое детей 2016 и 2010 годов рождения. В данный момент дети находятся в медицинском учреждении. Один ребенок состояние среднее, другой ребенок пока в реанимации. начальник управления ДЧС г. ШЫМКЕНТА Бахадыр Расулов