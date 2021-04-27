Сразу 36 человек умерли от КВИ и пневмонии за сутки в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 27 апреля, сообщает zakon.kz.

На 27 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 260 человек (41 861 КВИ+ и 399 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 785 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 475 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 756 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 179 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.

За сутки 29 человек скончались от коронавируса в Казахстане. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3599 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 25 апреля 2021 года зарегистрировано 12 новых случаев заболевания, 7 случаев с летальным исходом. Выздоровели 55 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 52 471, случаев с летальным исходом - 782, всего выздоровели – 51 290 человек.