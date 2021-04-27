Двух вооруженных полицейских задержали в природном парке

На территории Кызылсайского природного парка инспекторы задержали четырех вооруженных людей с тушкой архара, передает zakon.kz.

Об этом Lada сообщил Талгат Аленов, государственный инспектор Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Это произошло 23 апреля. Природоохранные инспекторы попытались остановить автомобиль марки Toyota Hilux, который не подчинился законным требованиям инспекторов.

Инспекторам удалось остановить транспорт. В ходе осмотра в нем обнаружили четырех граждан Казахстана, охотничьи ружья с патронами, а неподалеку от места задержания нашли тушку архара, - сообщил Талгат Аленов.

На место происшествия вызвали следственную группу. Дополнительная информация, как уточнили в инспекции, не разглашается в интересах компетентных органов.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, - добавил Талгат Аленов.

Как сообщил житель Актау Азамат Сарсенбаев у себя на странице в Facebook, двое из числа задержанных являются участковыми инспекторами полиции Мангистауского района.