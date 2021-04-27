"Болезненность". Цой о вакцинации QazVac

27 апреля 2021, 10:15
Фото: Скриншот видео

Алексей Цой рассказал о своем самочувствии после получения казахстанской вакцины, сообщает zakon.kz.

26 апреля глава Минздрава в прямом эфире одним из первых привился первым компонентом отечественной вакцины "QazVac".

Первый день после вакцинации. Чувствую себя хорошо, незначительная болезненность была в месте укола вечером, на утро исчезла. Всем здоровья и ждем на вакцинацию! Защитим себя и близких! - написал министр здравоохранения на странице в Instagram.

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Публикация от Alexey Tsoy (@alexey_tsoy)


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