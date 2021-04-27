Всеобщее декларирование доходов: озвучены первые итоги

В рамках первого этапа декларирования налоговую отчетность представили свыше 437 тысяч человек, а это 91% от запланированного показателя. Об этом на заседании правительства рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.

Введение всеобщего декларирования предусмотрено 42 шагом Плана нации — 100 конкретных шагов. Данная мера позволит обеспечить прозрачность доходов физических лиц.

На сегодня в рамках первого этапа декларирования налоговую отчетность представили свыше 437 тысяч человек. Это 91% от запланированного показателя. Наиболее популярными среди населения способами подачи деклараций являются мобильное приложение "Е-Salyq Azamat" и Кабинет налогоплательщика. На их долю приходится порядка 95% всех принятых деклараций. Это показывает эффективность цифровизации, - сказал Жамаубаев.

Учитывая долгосрочность и масштабность проведения всеобщего декларирования, в 2020 году был принят план мероприятий по переходу на всеобщее декларирование на 2020 - 2021 годы.

В текущем году для полного охвата анализом доходов и расходов госслужащих и лиц, приравненных к ним, а также их супругов, планом предусмотрен ряд интеграций. Учитывая важность и срочность мероприятий, прошу дать поручение госорганам активизировать свою работу по интеграции, - обратился глава ведомства к премьер-министру.

По данным Минфина, декларирование проводится поэтапно в отношении госслужащих с последующим переходом для всех граждан. С 1 января текущего года декларацию начали представлять госслужащие и лица, приравненные к ним и их супруги. С 1 января 2023 года будут декларироваться работники госучреждений и квазигоссектора и их супруги. С 1 января 2024 года вводится декларирование для руководителей и учредителей (участников) юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и их супругов. С 1 января 2025 года - оставшиеся категории граждан.

С каждым годом совершенствуются электронные базы, поэтому гражданам нет необходимости представления сведений об имеющемся имуществе и активах, зарегистрированных в государственных органах и банках Казахстана.

Необходимо продолжить начатую работу согласно утвержденным срокам, вести разъяснительную и обучающую работу с населением по внедрению всеобщего декларирования, — сказал премьер-министр Аскар Мамин.

Оксана Скибан, Нур-Султан