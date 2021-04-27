В полиции озвучили требования к курьерам на мопедах

В Алматы предложили службам быстрой доставки нумеровать контейнеры доставщиков и оснащать их светоотражающими элементами, сообщает zakon.kz.

На дорогах города ежедневно передвигаются от 2 до 2,5 тысяч электросамокатчиков, мопедистов и велосипедистов.

По результатам совещания с руководителями служб быстрой доставки ТНП обозначены актуальные вопросы и внесен ряд предложений, в числе которых ужесточение требований при отборе на работу курьеров, усиление с ними профилактической работы на предмет неукоснительного соблюдения ПДД. Также администрациям служб доставки, с целью ведения учета и своевременного выявления нарушителей, предложено нанести на контейнеры нумерацию, светоотражательные элементы. При выдаче контейнеров фиксировать в базе данных работодателя сведения о курьере, в т.ч. о транспорте передвижения, - сказал начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость создания удобных условий для транспортировки контейнера (сумки). Так, согласно ПДД РК водителям велосипедов и мопедов запрещается: перевозить грузы, которые выступают более, чем на 50 см. по длине и ширине за габариты, или груз, мешающий управлению.

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Руководителям служб в ходе самостоятельного выявления нарушений ПДД рекомендуется направлять материалы в полицию для привлечения к административной ответственности.

Согласно п.п.4 п.24 ПДД РК, указанные ТС должны передвигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд. За нарушение ПДД РК водители мопедов привлекаются к ответственности по статье 615 КРКобАП (Нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения).

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За 3 месяца к ответственности привлечено 145 правонарушителей. В соответствии с законом "О дорожном движении" к мопедам относятся ТС, двигатель сгорания которых не превышает 50 кубических сантиметров или электродвигатели, развивающие скорость не более 50 км/час. Транспортные средства, превышающие вышеуказанные пределы, ставятся на регистрационный учет и управление разрешается водителям, имеющим соответствующую категорию.