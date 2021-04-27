Ведущий "Поле чудес" обратился к жительнице Павлодара

В эфире программы "Поле чудес" Леонид Якубович поздравил с юбилеем жительницу Павлодара Газизу Рамазанову, сообщает zakon.kz.
Письмо в студию прислал Ержан Айтпаев из Павлодара.
Здравствуйте, дорогой Леонид Аркадьевич! Обращаюсь к вам с большой просьбой. В этом году 23 апреля, в пятницу, выйдет очередная программа "Поле чудес" и именно в этот день у нашей мамы Газизы Рамазановой будет юбилейный день, ей исполняется 85 лет. Поздравьте ее, пожалуйста, с этой замечательной датой, - говорилось в письме.
Дорогая, наша с юбилеем! Мы все, кто здесь сегодня находится. Вся группа "Поле чудес", весь Первый канал поздравляет вас с этим замечательным, вашим юбилеем. Дай вам бог, - сказал Якубович.
Поздравление можно посмотреть с 57 минуты.
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