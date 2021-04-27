Более тысячи чиновников осуждены за коррупцию в 2020 году

Агентство РК по противодействию коррупцию опубликовало Национальный доклад о противодействии коррупции за 2020 год, передает zakon.kz.

Так, за совершение коррупционных преступлений в прошлом году осуждено 1021 лицо.

По зарегистрированным Антикоррупционной службой коррупционным фактам осуждено 722 лица, среди которых 144 руководителя (в т.ч. 1 аким области, 4 заместителя областных акимов, 2 ответственных секретаря министерства, 2 председателя комитета, 1 посол, 5 судей, 10 районных и городских акимов). Пресечено 25 особо тяжких и 1368 тяжких преступлений, 112 фактов системной коррупции, - говорится в докладе.

При этом за получение взятки было осуждено 568 человек, за дачу взятки – 624, за мошенничество – 316 человек. В присвоении и растрате чужого имущества уличены 268 чиновников, в злоупотреблении служебными полномочиями – 193.

В общей сложности Агентством возмещено 50,7 млрд тенге (из 60,1 млрд тенге установленного ущерба), что в два раза выше показателя 2019 года (22,7 млрд тенге).

Сумма кратных штрафов по фактам взяточничества и хищений составила 2,8 млрд тенге.

В обеспечение причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 1,2 млрд тенге.

Следует особо отметить, что суммарный экономический эффект работы Агентства по превентивно-профилактическому и уголовно-правовому направлениям в 2020 году составил 95,6 млрд тенге, - говорится в отчете.