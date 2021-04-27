C 1 по 10 мая в Алматы закроют кладбища

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе ограничат посещение городских кладбищ, передает zakon.kz.
Мы стараемся ограничить места скопления людей. Мы знаем, что в этот день большое количество людей посещает кладбища. Они проводят очистку, приводят в порядок. В этом году ситуация намного сложнее, чем в прошлом году.
Прошу жителей нашего города перенести родительский день на более благоприятный период. Кладбища не будут работать именно с 1 по 10 мая. Мы примем решение, чтобы ограничить посещение кладбищ, ограничить скопление людей, - сказал Бекшин во время пресс-конференции.
Родительский день в этом году будет 11 мая.
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