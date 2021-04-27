Иностранцы могут вакцинироваться платно в Алматы

В Алматы иностранные граждане могут получить вакцину от коронавируса платно в частных медицинских организациях. Об этом сказал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Во время пресс-конференции Жандарбек Бекшин сообщил, что иностранцам можно будет получить вакцину платно. Речь идет о вакцине "Спутник V".

Для всех цена одинаковая. Цена не должна превышать 8025 тенге. За 7500 тенге можно сделать, но в целом большинство лабораторий держат цену не более 8025 тенге, - сказал Бекшин.

Ранее сообщалось, что иностранцы с видом на жительство в Казахстане и трудовые мигранты могут получить вакцину от коронавируса бесплатно. Иностранцы, которые в Казахстане временно, могут вакцинироваться платно.