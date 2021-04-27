Казахстанцы смогут привиться китайской вакциной

Вакцина китайского производства в объеме 1 млн доз будет доступна до конца мая в Казахстане, сообщает zakon.kz.

АО "Самрук-Қазына" профинансирован закуп 1 млн доз вакцин от Covid-19 Hayat-Vax, разработанная Пекинским институтом биологических продуктов и произведенная в ОАЭ. пресс-служба ТОО "СК-Фармация"

Поставка обеспечивается в рамках соглашения между фондом, Министерством здравоохранения РК и ТОО "СК-Фармация".

Поставка первой партии на хабы единого дистрибьютора "СК-Фармация" в количестве 400 тыс. доз ожидается до конца апреля и 600 тыс. доз - в мае, - уточнили в пресс-службе единого дистрибьютора.

После прибытия в РК и таможенного оформления, 400 тыс. упаковок вакцины подлежит стикерованию в холодильной камере на складах единого дистрибьютора. Далее, будет отгружено на склады управлений здравоохранения регионов.

Отмечается, что особенность вакцины Hayat-Vax в том, что процесс ее доставки не требует морозильной камеры, хранится и транспортируются при температуре плюс 2-8 градусов.

Объединенные Арабские Эмираты наладили производство китайской вакцины от коронавирусной инфекции. О создании новой линии по производству препарата на территории арабского государства ОАЭ и Китай объявили 28 марта 2021 года. Китайская Gulf Pharmaceutical Industries подписала контракт с базирующейся в Абу-Даби компанией в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений Group 42 (G42) на производство вакцины под торговым названием Hayat-Vax.