Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств, сообщает zakon.kz.

Верительные грамоты вручили Посол Республики Уганда Джонсон Огара Олва, Посол Республики Замбия Шедрек Чингембу Лувита, Посол Мальдивской Республики Омар Абдул Раззак, Посол Корейской Народно-Демократической Республики Хон Чхоль Син, Посол Великого Герцогства Люксембург Жорож Камиль Адольф Фабер, Посол Республики Исландия Аурни Тор Сигурдссон, Посол Черногории Милорад Шчепанович, - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Казахстан привержен развитию международного сотрудничества. Мы ориентированы не на "большую игру" на международной арене, а на "большие результаты" в сотрудничестве с вашими странами. Я надеюсь, что в будущем нам удастся продвинуть взаимодействие в различных сферах. Прошу вас еще раз донести мой месседж о том, что Казахстан настроен на установление тесных отношений с вашими государствами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, - отметил глава государства.

В завершение церемонии Президент Казахстана передал свои теплые пожелания лидерам Уганды, Замбии, Мальдивской Республики, КНДР, Люксембурга, Исландии и Черногории.