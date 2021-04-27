В Мангистауской области начала работу крупная птицефабрика

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с началом работы инвестиционного проекта – птицефабрики ТОО "Актау Агро" в Тупкараганском районе, передает zakon.kz.

На данный момент на объекте ведется процесс инкубации. 9 апреля в инкубатор при птицефабрике была заложена первая партия яиц. Около 38 с половиной тысяч инкубационных яиц прибыли в Мангистау из России.

Вторую партию в таком же количестве заложили через 16 дней. По словам специалистов, первый выводок цыплят бройлерной пароды ожидается уже к 30 апреля.

Птицефабрика ТОО "Актау Агро", самое крупное и уникальное производство мясного направления в Мангистауской области. Его реализация позволит покрыть потребность региона в мясе птицы на 50 %. В год планируется производить порядка 5 тысяч тонн курятины в год.

Расположена она в Тупкараганском районе. Состоит из 3 площадок: инкубатор, 16 птичников на более чем 30 тысяч голов, а также убойный цех. Общая стоимость проекта составила 5,7 млрд. тенге. 30 % от этой суммы - средства отечественных инвесторов, остальная часть была профинансирована Аграрной кредитной корпорацией.

По словам директора ТОО "Актау Агро" Данияра Тургинова, запуск птицеводческого комплекса даст региону более 90 рабочих мест. Первая партия продукции, согласно плану, появится на торговых прилавках региона уже к концу июня. Средний вес готового охлажденного продукта составит порядка 1,5-2 кг.