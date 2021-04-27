Президент получил второй компонент вакцины "Спутник V"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня получил второй компонент вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

После прививки Президент чувствует себя хорошо и продолжает активную деятельность в соответствии с графиком. Касым-Жомарт Кемелевич считает важным не снижать темпы вакцинации в Казахстане. По его глубокому убеждению, это единственная возможность победить COVID-19, снять все ограничения и вернуться к обычной жизни, - написал он на своей странице в Facebook.

Первый компонент "Спутника V" глава государства получил 6 апреля.