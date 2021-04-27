Карантин ужесточат в Таразе с 30 апреля

Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев подписал постановление об ужесточении карантина в Таразе, сообщает zakon.kz.
Решение об ужесточении карантина принято из-за перехода Тараза в "красную" зону.
Акиму Тараза, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города главсанврач поручил обеспечить:
Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 30 апреля 2021 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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