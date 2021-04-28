Девушка умерла во время стрима: блогера приговорили к шести годам колонии

30-летнего блогера Станислава Решетняка (Reeflay) приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима за смерть девушки во время стрима, сообщает zakon.kz.

Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека), - говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

В суде установлено, что в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года Решетняк в арендуемом частном доме на территории Раменского городского округа в прямом эфире транслировал распитие спиртных напитков со своей подругой и ее знакомой.

В ходе ссоры Решетняк стал избивать потерпевшую руками по голове и телу. В процессе избиения девушка хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Это не понравилось Решетняку и он, в очередной раз избив подругу, выставил ее из дома в неотапливаемую бойлерную. Оставшись один, Станислав поднял упавшую аппаратуру и вновь включил прямой эфир, сообщив зрителям о недостойном поведении девушки. Только по просьбе зрителей показать потерпевшую в прямом эфире он открыл бойлерную, где обнаружил ее без сознания, - отметили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

В ведомстве отметили, что потерпевшая умерла до приезда врачей от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд согласился с мнением прокуратуры и приговорил Решетняка к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - добавили в пресс-службе.

Приговор суда в законную силу не вступил.