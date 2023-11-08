Жителя ЗКО осудили за убийство во время пьяной ссоры

В суде №2 района Байтерек вынесли приговор в отношении мужчины, который обвинялся по ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщает Zakon.kz.

Из материалов дела следует, что в тот вечер четыре человека распивали алкоголь. Позже мужчина и женщина ушли спать, а между оставшимися двумя произошла ссора. Подсудимый нанес один удар кулаком по голове оппонента, отчего тот упал. Далее мужчина занес упавшего в дом, где конфликт возобновился.

"Осознавая, что он находится в превосходящей физической форме, начал наносить телесные повреждения по различным частям тела руками и ногами. Из-за шума женщина проснулась и пыталась остановить конфликт, помочь последнему. Однако подсудимый нанес несколько ударов кулаком в область лица потерпевшего и начал наносить неоднократные удары руками и ногами в область головы, лица и тела второго. Тот упал и лежал на полу комнаты", – цитирует Astana TV пресс-службу суда.

Отмечается, что женщина, видя происходящее, разбудила третьего мужчину. Он один раз ударил подсудимого в грудь, и только после этого тот прекратил свои преступные действия и скрылся с места совершения преступления.



Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.

Приговор вступил в законную силу.

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