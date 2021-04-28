"Реал" сыграл вничью с "Челси" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

Футболисты английского Челси" на выезде сыграли вничью с испанским "Реалом" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Встреча прошла во вторник, 27 апреля, в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. Гостей на 14-й минуте вывел вперед форвард Кристиан Пулишич. Хавбек стал первым игроком сборной США, который забил в полуфинале ЛЧ. Также он стал самым молодым игроком столичной команды, отличившийся на этой стадии турнира в возрасте 22 лет и 221 дня.

Спустя 15 минут Карим Бензема восстановил равенство. Для француза этот мяч стал 71-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он вышел на 4-е место в истории турнира и догнал экс-игрока "Реала" Рауля. Бензема уступает лишь Криштиану Роналду, Лионелю Месси и Роберту Левандовскому.

Во втором тайме обе команды имели шансы забить. Команды не смогли реализовать голевые моменты, и счет остался прежним.

Ответная встреча команд пройдет 6 мая в Лондоне. Игра начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.