Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща

По словам врачей, появление лихорадки и сыпи на теле в эпидсезон могут свидетельствовать о том, что человека укусил инфицированный клещ, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Инкубационный период для основных инфекций, которые передаются клещами, составляет около месяца. В течение этого периода необходимо вести наблюдение за ребенком.

Если у ребенка появятся какие-либо жалобы, например лихорадка, сыпь на теле, следует обратиться к педиатру, указав на факт присасывания. Стоит помнить, что если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь, - рассказал врач-инфекционист Алексей Ртищев.

Собеседник агентства уточнил, что если в эпидсезон ребенок посещал лес или эндемичные районы и у него возникли симптомы инфекционного заболевания - лихорадка любой степени, появление высыпаний, которые носят кольцевидный характер, - необходимо обратиться к врачу и сообщить о данных фактах для исключения инфекций, передающихся клещами.

При этом врач-инфекционист ИКБ №2 Наталья Прохорова отмечает, что у взрослого человека после укуса клеща появляются такие же симптомы, как и у ребенка, - температура и сыпь.

Не стоит паниковать, если вас укусил клещ. Необходимо как можно быстрей удалить клеща. Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в травмпункт по месту жительства. После укуса необходимо сдать клеща на исследование на клещевые инфекции, при выявлении которых следует проконсультироваться с врачом-инфекционистом, - рассказала она.

Врач Ртищев объясняет, что самый простой способ удалить клеща самостоятельно - при помощи нитки, в походе и в лесу ее можно вытащить из одежды. Ниткой нужно обвязать вокруг того места, где клещ присосался к коже, и выкрутить по часовой стрелке. Чем раньше его вытащить – тем меньше шансов, что инфекция попадет в кровь.

Если клеща удалось извлечь, рекомендуется оперативно доставить его в лабораторию. В течение 1-2 суток будет проведено исследование на наличие возбудителя четырех инфекций - клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз. При обнаружении возбудителей будет назначена экстренная профилактика.

При боррелиозе назначается курс антибактериальной терапии. При клещевом энцефалите, если ребенок не был привит, в первые 96 часов в травмпункте детского центра по профилактике клещевых инфекций вводится специфический иммуноглобулин. Введение препарата после 96 часов от момента присасывания запрещено, - добавляет специалист.