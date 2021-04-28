В Казахстане мошенники продают паспорта вакцинации

Алматинские мошенники нашли способ заработать на прививках. Они продают паспорта вакцинации за 15 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.

Пока одни граждане добросовестно записываются и получают вакцину, другие пользуются нелегальной лазейкой.

Электронный паспорт о прохождении вакцинации предлагает посредник от имени сразу нескольких клиник. Корреспонденты Первого канала "Евразия" связались с продавцом под видом клиентов.

- Пришлите удостоверение и домашний адрес на Whatsapp.

- Сколько это будет стоить?

- За два этапа 15 тысяч тенге.

- При проверке на eGov действительно выйдут данные?

- Выйдет, я могу потом вам прислать образец тех, кто уже прошел. Первый этап сегодня, а второй 18 мая. После этого на eGov появится паспорт о прохождении вакцинации.

Продавец заявил, что стоимость в зависимости от клиники может варьироваться от 5 до 25 тысяч тенге.