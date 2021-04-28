Назарбаев вспомнил о тяжелых временах

Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как создавались благоприятные условия для формирования облика современного Казахстана, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что в Казахстане запрещается какая-либо дискриминация по языку, религии и так далее.

Язык объединяет всех. Каждый внес вклад в укрепление сплоченности, укрепление патриотизма для нашего народа. Это теперь является известным и конкурентным преимуществом Казахстана. Созданная нами модель признана во всем мире. Формула мира и согласия стала активом нашего государства. Много культур в любом обществе это ведь богатство, - сказал он на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Назарбаев уточнил, что Казахстан достиг значительного прогресса в социально-экономическом развитии.

Практически с нуля построена рыночная экономика. Молодое поколение, которое выросло за 30 лет мало помнит, но наша задача - говорить и повторять. Казахстан входит сегодня в число 50 наиболее конкурентноспособных стран мира. ВВП за душу населения вырос в 13 раз. Безработица сократилась в 4 раза. Численность населения выросла на 2,5 млн человек. В 1993 году люди не знали, что делать и как себя вести, - вспоминает Елбасы.

Первый Президент Казахстана добавил, что доходы населения выросли в 9 раз.

Конечно, есть люди кому не хватает чего-то. За годы Независимости мы привлекли в нашу экономику более 365 млн долларов. То есть в мире нам поверили и пошли к нам работать. Нацфонд, который был создан по моей инициативе, спасает нас. Вот сейчас пандемия, в прошлом году самый меньший спад был у Казахстана. Сейчас ведется активная широкомасштабная индустриализация, - добавил он.

Обрабатывающей промышленности почти не было.

Мы в трудных условиях вынуждены были реализовать программу "Нурлы жол". Все члены Ассамблеи это знают. У нас внутри Казахстана не было этих железных дорог. Сейчас, наверное, не задумывается человек по каким кочкам нужно было ездить. С севера на юг и от нашей столицы пошли дороги в регионы. Нужно было иметь желание, - заключил он.