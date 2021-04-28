Масштабная спецоперация прошла в двух регионах Казахстана

Спецоперация по ликвидации ОПГ и крупного наркоканала одновременно проведена в двух регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным официального сайта МВД, преступники действовали на востоке страны и в Алматинской области.

Группа состояла из семи человек, трое из которых проживали на территории южного региона страны.

У каждого участника была своя роль. Одни отвечали за доставку, следующие фасовали по дозам и в дальнейшем осуществляли закладки по городу. В ходе обысков изъято около 10 кг готовых для реализации синтетических наркотиков, что равнозначно почти 100 000 разовым дозам.

Наркокурьерам товар отправляли в тайниках под видом запасных частей через транспортно-логистические компании. Все автозапчасти с наркотиками тщательно покрывались лакокрасочными материалами, в надежде, чтобы их не могли обнаружить служебно-розыскные собаки, – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

После получения, закладки наркотиков осуществлялись только в ночное время, так чтобы закладчиков никто увидеть не смог.

В начале апреля начались масштабные задержания. В течение одной недели все четыре действовавших на территории Усть-Каменогорска закладчика были арестованы.

Установлена причастность целой семьи, которые в селе Кызылкайрат Талгарского района Алматинской области в съемном доме организовали нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Установлено, что психотропные вещества получали путем закладок в полуготовом виде, которые в последующем доводили их до финальной стадии, - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые посредством Telegram занимались бесконтактным распространением наркотиков, а расчет от потенциальных клиентов принимали при помощи электронных платежных систем.

В результате масштабной спецоперации под стражу взяты семь человек в возрасте от 21 до 49 лет. Стоимость изъятого на "черном рынке" оценивается около 200 млн тенге. Действия подозреваемых квалифицированы по статье 297 УК РК. Подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет.