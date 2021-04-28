Почему Назарбаев передал Токаеву Ассамблею народа Казахстана?

Политолог Уразгали Сельтеев назвал причины, по которым Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решения передать полномочия руководителя Ассамблеи народа Казахстана действующему Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, передает zakon.kz.

По мнению Сельтеева, это решение укладывается в логику стратегической преемственности генерального политического курса. Политолог убежден, что за два года Касым-Жомарт Токаев уверенно утвердился как руководитель страны, оправдывая доверие казахстанцев, очевиден рост общественной поддержки проводимых им реформ, мобилизующая перенастройка госаппарата и сплочение управленческой элиты. Поэтому в практическом аспекте, по словам Уразгали Сельтеева, дополнительно усиливается консолидирующая роль Токаева как политического лидера.

Во-вторых, это сигнал для внутренней и внешней аудитории о том, что вопросы укрепления межэтнического согласия и единства были и будут одним из главных приоритетов государственной политики. В-третьих, Нурсултан Назарбаев закономерно перешел в статус почетного председателя Ассамблеи как автор этой модели, ставшей стержнем государственного строительства. Ведь за 30 лет суверенного развития в целом удалось объединить этнически и культурно разнообразное общество вокруг общих целей и ценностей. На практике реализуется идеологема «равные права – равные возможности», даже при незначительных отклонениях на бытовом уровне. Институциональное развитие АНК позволило сохранить самобытность, культуру, языки многим этносам. Ряд из них благодаря юридическому оформлению этнических объединений легализовали свое полноправное присутствие в казахстанском обществе. Деполитизация и департизация межэтнических отношений исключили риски намеренного нагнетания этноконфликтного потенциала в политических целях. - отметил политолог.

Вместе с тем он считает, что с учетом новых вызовов важно переформатировать работу АНК из пропагандистского в практическое русло.

Идеология не должна подменять решения. Теперь важно сделать упор не на риторику об уникальности казахстанской модели межэтнического единства, а на проблемоориентированные действия по регулированию межэтнических отношений в регионах. АНК не должна самоустраняться от возникающих кризисных ситуаций. Следует преодолеть чрезмерную бюрократизацию Ассамблеи, подразделения которой стали напоминать еще одни рядовые звенья в структуре власти, вместо системно и мобильно действующего регуляторного института. Нужна прозрачность и открытость, инклюзивность и вовлеченность, которые не могут ограничиваться лишь концертно-праздничным форматом. Культурные инструменты сближения этнических групп явно недостаточны, следует развивать направление по созданию пространств для общих социальных практик. Требуется пересмотр методов предупреждения межэтнических конфликтов на местах. К примеру, массовые социологические опросы в силу обобщенности и размытости не позволяют точно диагностировать возможные зоны локализации межэтнической напряженности, - убежден Уразгали Сельтеев.

Самой главной задачей, по словам политолога, является необходимость открыто признавать потенциальные риски, которые могут проявиться в языковом факторе и росте этноцентризма, в сфере трудовых отношений и миграции, вследствие существенного изменения демографической картины, в условиях компактного проживания этнических групп и т.д. Одна из ключевых целей Ассамблеи, по словам Сельтеева - это недопущение концентрации протестных настроений вокруг межэтнических вопросов, устранение условий для манипуляций внешними или внутренними силами.