Алматинского судью подозревают в получении взятки

У судьи Медеуского районного суда города Алматы при обыске изъяли крупную сумму денег, сообщает zakon.kz.
Совместная проверка проводилась отделом внутренней безопасности Алматинского городского суда и Департаментом КНБ по городу Алматы.
ДКНБ начато досудебное расследование по п.2 ч.4 статьи 190 УК РК. Генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования.
Судья подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу. пресс-служба Алматинского городского суда
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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