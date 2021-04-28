Алматинского судью подозревают в получении взятки

28 апреля 2021, 20:50
Фото: rubryka.com

У судьи Медеуского районного суда города Алматы при обыске изъяли крупную сумму денег, сообщает zakon.kz.

Совместная проверка проводилась отделом внутренней безопасности Алматинского городского суда и Департаментом КНБ по городу Алматы.

ДКНБ начато досудебное расследование по п.2 ч.4 статьи 190 УК РК. Генеральным прокурором дано согласие на продолжение досудебного расследования.

Судья подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу. пресс-служба Алматинского городского суда

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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