В алматинском микрорайоне прорвало трубу с горячей водой

В алматинском микрорайоне Жетысу-3 прорвало теплотрассу. Рядом с многоэтажными домами ударил фонтан горячей воды, сообщает zakon.kz.

Происшествие попало на видео.

Известно, что на данный момент выброс уже устранен.

Подачу воды перерыли практически сразу. В 22:10 утечка была устранена и выход воды на поверхность прекратился. Жертв и пострадавших нет. Ущерба нет. представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин

По его словам, вода изначально не представляла угрозы для окружающих. Ее температура была около 65 градусов, плюс холодная почва.

10 многоквартирных домов кратковременно были отключены от водоснабжения, но сейчас оно восстановлено. Подключили другую ветку.

Аварийная бригада занимается заменой трубы на участке. Предварительная причина аварии – изношенность трубы. Ей 23 года. А они изначально предназначены на не более, чем 20-летний срок.