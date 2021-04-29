У 1,5 млн казахстанцев плохая кредитная история

При обсуждении на пленарном заседании Сената парламента РК поправок по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в РК заместитель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов рассказал о ситуации с кредитами у казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Абдрахманова, агентством был проведен экономический анализ.

В настоящее время в стране действует два кредитных бюро. У них имеется информация о порядке 6,7 млн заемщиков, включая действующие, погашенные кредиты и просроченные кредиты, - пояснил он.

Из этого числа 1,5 млн граждан уже погасили кредиты, но по ним имеется негативная кредитная история, связанная с тем, что они допускали просрочки свыше 90 дней.

В связи с этим банки и микрофинансовые организации отказывают им в получении новых займов. Из указанного числа более 5 лет назад погасили просроченные займы 489 тысяч человек, а более 7 и 10 лет 346 тысяч и 107 тысяч человек соответственно. Таким образом, сокращение срока с 10 до 5 лет имеет больший экономически и также социальный эффект, - отметил представитель агентства.

Дополнительно агентством проведен еще и правовой анализ, который показал, что согласно Гражданскому кодексу срок исковой давности не превышает 5 лет.

В связи с этим поправка по сокращению срока хранения кредитной истории обеспечит корреспондирование и приведение в соответствие норм закона о кредитных историях с положениями гражданского кодекса, - заключил Абдрахманов.

Как сообщил депутат Мажилиса Альберт Рау, представляя законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в РК", для очищения негативной кредитной истории заемщиков, на сегодня погасивших кредиты и не имеющих задолженностей, сокращен срок хранения кредитных историй в кредитных бюро с 10 до 5 лет.

Оксана Скибан, Нур-Султан