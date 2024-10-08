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Казахстанцы с плохой кредитной историей – в зоне внимания мошенников

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, неизвестный номер, звонки, звонки от мошенников , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 14:12 Фото: pixabay
Казахстанцев с богатой и не очень благоприятной кредитной историей предупредили о новом виде мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники звонят или присылают сообщения с предложением "очистить" плохую кредитную историю или улучшить кредитный рейтинг через "специальные программы" за определенную плату. Они утверждают, что могут "поправить" все проблемы с банками и вернуть возможность брать кредиты.

"Но это мошенничество – никто не может легально вмешиваться в данные бюро кредитных историй! На деле вы только потеряете деньги, а кредитный рейтинг останется прежним", – сообщается в Telegram-канале Aqparat saqshysy, оповещающем казахстанцев о новых видах мошенничеств.

Специалисты рекомендуют никогда не переводить деньги за подобные "услуги". Улучшить кредитную историю можно только через своевременные выплаты по долгам. Официальные финансовые учреждения и бюро кредитных историй не предлагают "чистку" кредитной истории за деньги.

"Всегда проверяйте свою кредитную историю через официальные каналы – лучше разбираться с долгами законным путем, чем рисковать, доверяя мошенникам. И помните: исправить кредитную историю можно только со временем и дисциплиной, а не через платные "услуги", – советуют казахстанцам.

Сегодня, 8 октября полиция предупредила казахстанцев о другом новом виде мошенничества – звонки якобы от "Казпочты", а затем – от силовиков.

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