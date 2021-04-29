Ситуация нестабильная - главный санврач Нур-Султана

В столице ежедневно регистрируются от 300 до 600 случаев коронавирусной инфекции, сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости Covid-19 в Нур-Султане остается нестабильной. Вот уже 1,5 месяца город находится в "красной" зоне, в день регистрируется от 300 до 600 случаев Covid-19, - сообщила Сархат Бейсенова.

По ее словам, с начала текущего года число заболевших по городу превысило 26 тыс., с начала пандемии зарегистрировано 44 562 случая, из них 29 338 – с симптомами, 15 224 бессимптомных случаев.

За последние 6 дней в городе наблюдается незначительное снижение показателя недельной заболеваемости на 100 тысяч населения с 320 до 285. Так за неделю зарегистрировано 3371 случай Covid-19, показатель заболеваемости ниже предыдущей недели на 11% - на предыдущей неделе было зарегистрировано 23 808 случаев., - добавила главный санврач.

На брифинге уточнили, что за сутки было зарегистрировано 584 первичных случаев, в том числе 462 с симптомами, 122 бессимптомных.

В настоящее время в городе действующих очагов 2 553, из них домашних 1 724, среди организаций 829. По медицинским наблюдениям здесь находится 5 572 контактных лица.

Рост случаев наблюдается во всех возрастных группах, особенно среди подростков и взрослого населения, более чем в 2 раза. Как и прежде, самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц, которые в общей заболеваемости составляют 79,7%, на детское население приходится 17,4%, на подростков 2,9%. Среди взрослых 28,9% приходится на возрастную группу 30-39 лет. 20,5% - на возрастную группу 18-29 лет, - отметила Бейсенова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан