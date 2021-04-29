За нарушения бизнес будут исключать из Ashyq 

За нарушение алгоритма работы бизнес будут исключать из проекта Ashyq. Об этом сообщила главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

Использование приложения Ashyq не освобождает субъекты предпринимательства от соблюдения санитарных норм, однако значительно сокращает риски заражения. Подчеркну, если предприниматель не проводит регистрацию посетителей более 3-х дней, нарушает действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы он не сможет вернуться в проект раньше, чем через 2 недели. Если повторно допустит эти нарушения, то не раньше, чем через 2 месяца, — сообщила Сархат Бейсенова.

Она напомнила, что проект был запущен в качестве альтернативы полного закрытия и для частичного снятия ограничений работы объектов предпринимательства.

На сегодняшний день, по информации главного санврача столицы, в Нур-Султане проект Ashyq объединил 220 субъектов предпринимательства. Из них фитнес клубы - 50, СПА-центры - 23, бассейны - 12, боулинг клубы - 3, компьютерные клубы - 32, сауны - 20, организации общественного питания - 60, кинотеатры и театры - 11.

Она добавила, что каждому субъекту предпринимательства присваивается собственный QR-код. При этом субъект предпринимательства желающий участвовать в проекте должен иметь разрешительный документ на деятельность.

Далее посетители скачивают приложение и при сканировании QR-кода на входе определяется их статус.

Кроме того, каждый желающий может узнать свой статус, используя нейтральный QR-код, не имеющий привязки к какому-либо объекту, на сайте ashyq.kz. Всего предусмотрено 4 статуса для физических лиц: красный, желтый, синий и зеленый. Красный — означает соблюдение строгого режима домашней изоляции, зеленый — что ограничений в передвижении нет, — объяснила Бейсенова.

На сегодня, по ее словам, приложение интегрировано с единой лабораторно-информационной системой, что позволяет определить статус физического лица, относится ли он к категории контактных или заболевших.

Отмечу, что "красный" статус снимается по истечении 14 дней с даты положительного ПЦР анализа. "Желтый" статус переводится в "синий" по истечении 14 календарных дней домашнего карантина со дня контакта с лицом с положительным ПЦР анализом. "Зеленый" статус снимается по истечении трех дней с даты отрицательного ПЦР анализа, после переводится в статус "синий", — заключила главный санврач Нур-Султана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан