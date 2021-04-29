Пропавший в Кызылорде шестилетний мальчик найден мертвым

29 апреля 2021, 14:42
Фото: 24.kz

Шестилетний мальчик, пропавший в Кызылорде, найден мертвым, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, ребенок пропал два дня назад.

В его поисках были задействованы весь личный состав Департамента полиции, Управления полиции города, военнослужащие Национальной гвардии, ДЧС, волонтеры и местные жители.

Утром 29 апреля в канализационном люке частного жилого дома было обнаружено тело пропавшего ребенка. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Никаких видимых признаков насилия на теле ребенка не наблюдаются. Начато расследование, – прокомментировал начальник Департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.


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