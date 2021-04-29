Алматинцы жалуются на компанию, которую рекламировала Баян Алагузова

Казахстанцы обратились в полицию с заявлением на руководство компании "Astex" и его партнеров. Пострадавшие говорят, что инвестиционная компания "кинула" их на деньги. Речь идет о миллионах тенге, передает zakon.kz.

Айман (имя изменено) в прошлом году увидела в социальных сетях рекламу продюсера Баян Алагузовой. В той рекламе речь шла об инвестиционной компании "Astex", обещавшей "прокрутить" деньги на тендерах, а взамен ежемесячно платить высокие проценты.

Это единственная в Казахстане компания, благодаря которой можно зарабатывать деньги без рисков, инвестируя в тендерные проекты. Чтобы быть инвестором не обязательно иметь миллионы долларов. (…) Если вы думаете, куда можно безопасно инвестировать, переходите к ним на профиль, я отмечу их внизу. Пишите им в direct, - говорила Алагузова в ролике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Казахстана и Мира. (@qazaqstan_eli)

Айман "повелась" на рекламу. Она подписала договор с компанией "Astana Tender Technology". Сначала все шло хорошо. Ей выплачивали проценты. Но в сентябре 2020 года это прекратилось.

Сейчас эта компания мне должна 30,5 млн. Это чистыми, не учитывая вознаграждения. Если с вознаграждением, будет где-то 36 млн, - рассказывает она.

Айман говорит, компанией руководили братья Алмас и Чингиз Курмангалиевы. Алмас Курмангалиев пропал. Второй брат и вовсе отрицает свою причастность к компании.

Он заявляет официально, что не работает с братом с 2019 года. Это ложь. Этому есть доказательства. У меня есть договоры, где на протяжении всего 2020 года заключались на его имя, на его компанию, - говорит Айман.

По ее словам, существует чат вкладчиков, пострадавших от действий компании. Там уже около 200 человек. Часть из них уже обратилась в правоохранительные органы. Айман говорит, что сейчас в компании Astex работают люди и к ним продолжают ходить казахстанцы. Она просит не "вестись" на обещания этой организации.

Сам руководитель "Astex" Алмас Курмангалиев до своего исчезновения проводил встречу с вкладчиками. Тогда он объяснял, что проблемы в компании возникли из-за нарушения налогового законодательства.

Мы 80% выплачивали наличными деньгами. Из-за этого у нас была крупная проверка налоговой. Вы знаете когда это было, что было. Я многим показывал, объяснял. Когда арестовывают счета компаний на месяц-полтора, это бьет по компании, - говорил он.

Его выступление записывали на камеру. На одном из видео плачущая женщина, сидя на полу, кричит:

Это же не мои деньги были! Меня итак дети презирают! Муж ушел от меня! Вы что, хотите меня убить что ли? Я не могу, у меня сил нет уже! Что я натворила?!

К "Astex" также имеет отношение другая компания под названием Mudarabah Capital. Накануне они выпустили заявление касательно своих партнеров.

Мы являемся агентом группы компаний "Astex". Ввиду того, что компания "Astex" не возвратила клиентам деньги, 2 марта нами была инициирована аудиторская проверка ее деятельности. Мы предполагаем, что деньги в наименьшей части инвестировались в тендерные компании, входящие в группу компаний "Astex". Согласно аудиторскому отчету, большую часть денег "Astex" направила в четыре тендерные компании, входящие в данную группу, - говорится в тексте заявления.

Mudarabah Capital отметила, что поскольку обратной связи от руководства "Astex" нет, организация была вынуждена обратиться в полицию и прокуратуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mudarabah Capital (@mudarabah.capital)

В полиции Алматы сообщили, что по этому делу начато расследование по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

27 апреля текущего года в ДП города Алматы с заявлением в отношении руководства двух компаний, обещавших в счет вложенных денежных инвестиций, прибыль с проведенных тендеров, обратились пять человек. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.217 УК РК – финансовая пирамида, - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.