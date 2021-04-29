Контрабандную одежду на 187 млн тенге пытались провезти из Турции

Сотрудники таможенного поста "Курык" совместно с Мангистауской транспортной прокуратурой пресекли факты перемещения в крупном размере контрабандных товаров через границу Евразийского экономического союза, передает zakon.kz.

Два большегрузных авто, перевозившие контрабандный груз, прибыли в морской порт "Курык" из Турции. Согласно товаросопроводительным документам, товары были отправлены турецкими производителями в адрес граждан Узбекистана и Кыргызстана. Комитет государственных доходов МФ РК.

С помощью системы селективного контроля и управления рисками, а также по результатам проверки с помощью технического средства, использующего проникающее ионизирующее излучение для получения изображения и анализа содержимого крупногабаритных грузов и транспортных средств было принято решение о проведении таможенного досмотра перевозимого груза. Выяснилось, что в машинах помимо заявленного товара находятся и другие товары народного потребления.

Общая таможенная стоимость недостоверно заявленного товара и незадекларированного товара составила 187,2 млн тенге. Причитающиеся по ним таможенные платежи и налоги – 80,7 млн тенге, - отметили в комитете.

Вес заявленного товара с превышением - 34,5 тонн, вес незаявленного товара – 5,9 тонн.

Среди заявленного товара с превышением: тапочки, платки женские, рубашки, футболки и прочая одежда. Более того, среди незаявленного груза обнаружены жакеты, джемперы, платья, комплекты одежды и др. Количество сокрытого товара составляет более сотни грузомест.

Материалы переданы в Департамент экономических расследований по Мангистауской области для принятия процессуального решения.

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