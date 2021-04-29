Казахстанцам "запретили" выезжать за границу - комментарий МВД

Казахстанцы рассылают информацию о запрете на выезд за границу чаще одного раза в год, сообщает zakon.kz.

Автор сообщения отмечает, что в МВД РК готовится законопроект

Это фейк, - отмечает Stopfake.kz.

Информация была опубликована на странице одного сатирического паблика в Instagram.

В профиле этого аккаунта указано, что все публикации в нем не являются достоверными, придуманы исключительно с развлекательной целью и к реальности отношения не имеют.

В МВД РК эту информацию опровергли.

Пользователем Instagram размещена недостоверная информация касательно международных соглашений в области миграции. Комитет миграционной службы МВД РК сообщает, что информация не соответствует действительности. В настоящее время МВД подписано 23 соглашения касательно миграции, из них 15 о реадмиссии, 5 в области миграции и 3 о порядке пребывания. МВД при подписании соглашений руководствуется в первую очередь защитой конституционных прав наших граждан. Согласно пункту 2 ст. 21 Конституции Республики Казахстан, "каждый имеет право выезжать за пределы Республики. Граждане Республики имеют право беспрепятственного возвращения в Республику", — сказано в сообщении ведомства.

Согласно статье 247 УК РК, распространение недостоверной информации преследуется по закону.