Семья пострадала в результате ДТП с самосвалом в Алматы

ДТП произошло на пересечении улиц Бекишова и Абдилдина (мкр. Акжар), передает корреспондент zakon.kz.

По ул. Бекишова в южном направлении двигался китайский самосвал Howo Sinotruk. Со слов водителя самосвала, на перекрестке он на моргающем сигнале светофора совершил левый поворот на ул. Абдилдина. При маневре навстречу самосвалу в северном направлении по ул. Бекишова двигался автомобиль LADA Granta, водитель которой, по всей видимости, решил успеть проскочить на мигающий сигнал светофора. Но грузовик начал поворачивать, а LADA залетела под него, в результате чего крыша Granta вмялась в салон с водительской стороны.

В результате ДТП пострадала семья (муж с женой и двое детей - шестимесячный и трехлетний) из LADA. Всех госпитализировали в ближайшую больницу.

Несмотря на то, что весь удар пришелся на водительскую часть, водитель серьезных травм не получил. После того, как ему оказали помощь в больнице, он вернулся на место ДТП.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.