Заморозки, град и ветер ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и шести областях Казахстана на 30 апреля, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", утром и днем 30 апреля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Шымкенте днем ожидаются гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидаются туман, ветер западный днем 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер северный местами 15-20 м/с. В Кызылорде ночью и утром ожидается гроза.

В Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.

В Жамбылской области 30 апреля-1 мая местами ожидаются гроза, град, 30 апреля-2 мая - ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, 1-2 мая - порывы 23-28 м/с. В Таразе днем 30 апреля – сутки 1 мая временами ожидаются гроза, возможен град, днем 30 апреля-1 мая - ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с.

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